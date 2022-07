Nota da Sesacre: Acidente na BR-317

nota

Nota de esclarecimento





A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) vem a público informar a situação das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri.

As equipes do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar socorro às vítimas e, de acordo com as primeiras informações enviadas, em razão da gravidade do ocorrido, infelizmente cinco óbitos foram confirmados.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, cujas equipes estão preparadas para o atendimento especializado. Os corpos das vítimas fatais também serão encaminhados para a capital, para a realização dos devidos procedimentos.

A Sesacre se solidariza com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.

Paula Augusta Maia de Faria Mariano

Secretária de Estado de Saúde do Acre

