Mutirão: Em julho foram 250 cirurgias na Fundhação

mutirão

Mutirão de cirurgias é realizado neste sábado na Fundhacre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou neste sábado, 30, novos procedimentos que vêm sendo realizados por meio do mutirão de cirurgias. Ao todo, 15 pacientes passaram pelo centro cirúrgico da unidade hospitalar. A especialidade foi cirurgia geral, com procedimentos em hérnia epigástrica, umbilical e inguinal.

“Este é um compromisso do Estado em atender a população que aguarda por uma cirurgia; assim a Fundhacre segue com o cronograma juntamente à equipe médica e assistencial. Os procedimentos se iniciaram às 7h da manhã e irão até as 17h”, frisou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Somente no mês de julho, o mutirão de cirurgias realizou 250 procedimentos, nas especialidades de urologia, cirurgia geral e ginecologia.

(…)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)