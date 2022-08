Bom dia: Janones alerta…!

bom dia

André Janones (que desistiu da candidatura a presidente e passou apoiar Lula)

-O povão, a massa, aqueles que DECIDEM as eleições, não entendem o linguajar da elite intelectual que leram a carta hoje. O pedreiro, a doméstica e o garçom também querem escrever uma carta, porém não tem quem leia. E se ninguém ouvi-los, Bolsonaro será reeleito. Printem e me cobrem.

(…)

Em tempo: este blogueiro de fim de mundo diz há tempo que esse debate isolado sobre Democracia não chega no bairro, à dona Maria, no seu Zé…o debate tem que ser sobre emprego, dinheiro no bolso, direitos sociais, custo de vida….Democracia é abstrato para a maioria das pessoas….Democracia é vida digna…em todos os sentidos….mas isso, infelizmente, não é de fácil compreensão.

Em tempo: Alerta 2….a diferença em Minas caiu de 19 para 8…após o auxílio de R$ 600.

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)