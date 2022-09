O FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, publicou na quinta (8), um alerta e que as mulheres que possuem implantes mamários ou estão pensando em obtê-los podem desenvolver certos tipos de câncer no tecido cicatricial, que se forma ao redor dos implantes. Segundo a agência, os tumores malignos parecem ser raros, mas têm sido associados a implantes de todos os tipos, incluindo aqueles com superfícies texturizadas e lisas, preenchidos com soro fisiológico ou silicone.

