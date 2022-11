Na última sexta-feira (4) aconteceu no Teatro Dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, o lançamento da campanha “Lugar de Autista é em Todos os Lugares”.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional (Caop) de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, estendeu o convite além de sua participação no referido evento ao médico especialista em autismo, Dr Mazinho Maciel, para integrar permanentemente o grupo criado em defesa dos direitos dos autistas, o GT-TEA.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), defensor dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autismo (TEA), também foi convidado a participar do evento.

Mazinho e Gonzaga agradeceram o convite feito pela coordenadora do Caop, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, e pelo procurador Dr. Glaucio Oshiro.

“O convite do MPAC foi aceito imediatamente. Não tenho dúvidas que essa parceiria trará bons frutos para toda sociedade acreana em especial aos autistas e seus familiares”, disse Dr. Mazinho.

O deputado Gonzaga aproveitou para reforçar seu empenho em lutar na Aleac pelo direito a um tratamento digno aos autistas.

“Lugar de autista é onde ele quiser, que possamos ver cada dia mais nossos autistas mais livres, com mais oportunidades, com mais espaço na nossa sociedade. É um grande marco para nosso povo autista Acreano, vamos trabalhar para que cada vez mais eles possam ter seus direitos”, disse o parlamentar.

Já no sábado (5), o promotor Glaucio Oshiro acompanhado da também promotora Luana Diniz realizaram uma visita institucional ao CENTRIN na cidade de Tarauacá onde atualmente 82 crianças são contempladas com terapias multidisciplinares.

Na ocasião, as autoridades do MPAC, a prefeita Maria Lucinéia e o Dr Mazinho, idealizador do projeto, percorreram o local que hoje oferece a melhor estrutura do estado sendo custeado 100% com recursos municipais.

(Aleac)