-Incluímos R$ 700 milhões no orçamento do próximo ano para a manutenção da principal rodovia do Acre, a BR-364. Esse valor precisa ser mantido, não podemos ter cortes.

-Para Rodrigues Alves, a bancada acreana destinou R$ 5 milhões para a construção da ponte. Contudo, esse valor pode ainda não ser o suficiente. Pedi ao relator do orçamento uma previsão maior para esta obra!

Sen Petecão