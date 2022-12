O Globo

Jogadores da seleção brasileira se reuniram na última terça-feira, após vitória contra a Suíça

O zagueiro do Real Madrid (Éder Militão) apareceu no vídeo publicado pelo chef, onde também aparecem jogadores como Vinicius Jr. e Gabriel Jesus, além do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, com um Rolex Daytona Rainbow 116595, com um valor de 574 mil dólares (ou mais de R$ 3 mihões).

(…)

Em tempo: nunca tinha ouvido falar nesse jogador Militão….no time do bife de ouro isso é só um detalhe sem importância…

J R Braña B.