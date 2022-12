Jogo normal 2 a 2

E nos penais…

…claro…festa e lágrimas no Obelisco de Buenos Aires….e na avenida Mayo…

Vitória argentina…!

A noite não terá fim hoje na capital do tango e do melhor churrasco do mundo….

Claro, sou Argentina até o fim agora.

As rádios argentinas estão uma loucura…

Mas estou dividido por Mbappé……

J R Braña B.