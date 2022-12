O chefe de gabinete do presidente deposto do Peru, Guido Bellido Ugarte, diz que Pedro Castillo não se encontrava com suas faculdades plena quando leu o texto que anunciava um autogolpe. Ele presume que o presidente pode ter sido induzido e pede exame toxicológico e que o MP peruano tenha acesso às câmeras de segurança do palácio. No momento da leitura, o presidente tremia…

Diz Guido Bellido Ugarte, ex-chefe da Casa Civil do governo Pedro Castillo

-El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio.

-Hay indicios que el Presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución, y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia, por qué hasta ese momento no existían los votos. Exigimos se determine quienes fueron los artífices de esta caída.

-Objetivo número 1 es liberar al Prof. Pedro Castillo, él no cometió ni rebelión ni sedición, necesitamos la solidaridad y unidad del pueblo.

(…)

Em tempo: se se confirma essa suspeita será uma reviravolta cinematográfica na política do Peru….mas duvido que o Centrão de lá deixe que haja investigação imparcial para se chegar a um conclusão transparente e justa…

Em tempo 2: Neste domingo haverá sessão (começa 17h do Acre) no Congresso Peruano para analisar Ofício enviado pelo MP sobre o presidente deposto, que encontra-se detido, preventivamente, por sete dias.

Em tempo 3: realmente, foi a tentativa de autogolpe mais bizarra da história da América do Sul…Pedro Castillo tem dito que lhe deram uma bebida estranha…

Em tempo 4: a marcha dos trabalhadores mineiros peruanos, de Arequipa a Lima…assista…o jogo não acabou…

Trabalhadores mineiros peruanos marchan a Lima desde Arequipa….Imagens deste sábado, 10. pic.twitter.com/CegjRxyXbw — J R Braña B. (@jrbrana) December 11, 2022

J R Braña B.