O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a secretaria municipal de Saúde, Sheila Andrade, convidam a todos para a entrega de 7 computadores, nesta segunda-feira (19), às 9h, na Policlínica Barral y Barral. Os computadores são oriundos de emendas parlamentares dos vereadores Rutênio Sá, Ismael Machado e Joaquim Florêncio.

Três dos equipamentos ficarão na Policlínica e quatro serão levados

ao Centro de Atendimento ao Autista (CAA) Mundo Azul.

O CAA é especializado em atender crianças com transtorno do espectro autista com serviços psicológicos, de fonoaudiologia, fisioterapia, além de atendimento desde o acolhimento, individual e em grupo.

Data: 19/12 segunda-feira

Horário: 9h

Local: Barral y Barral – Rua São Lázaro – Tangará