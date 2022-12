Em menos de dois anos nesse novo canal oestadoacre no youtube…

Mais de 5 mil inscritos!!!

Um feito extraordinário para um blog de notícias políticas…e no Acre…

Com um público segmentado….o que não é fácil!

Porque aqui Tudo é Política!

Uma mensagem do youtube nos alegrou muito:

-O número de visualizações do seu canal aumentou em 425% em comparação ao volume normal. Seu esforço foi recompensado!

Só este mês já foram mais de 141 mil acessos…e 298 novos inscritos.

Nos meses da eleição, outubro-novembro superamos no espaço de 30 dias – mais de 1,2 Milhões de acessos no nosso canal oestadoacre no youtube…

E vamos em frente!

Porque não há mais como parar…

E já saímos da bolha do Acre nos acessos..

Ah…e você encontra a gente procurando assim….@oestadoacre

Muito obrigado…!!!

J R Braña B.