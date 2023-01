Saiu hoje no jornal Sport, da España

(…)Segundo a publicação, ao ser perguntado pelo juiz quanto recebia de salário no Pumas(México), clube que defendia mas teve o contrato rescindido após a divulgação das acusações de estupro, Daniel Alves afirmou que ganhava 30 mil euros por mês (cerca de R$ 166 mil).

O juiz que fazia a oitiva com o jogador, no entanto, em posse do contrato em questão, questionou se não seria, na verdade, 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) mensais.