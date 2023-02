(…)

Em tempo: parte da sociedade cafona brasileira prefere a hipocrisia, incluindo essa aí da pesquisa da Folha…..esses 29% preferem as puritanas e do lar, mesmo que sobre essas caiam um monte de insinuações nada puritanos e do lar……😂

Em tempo: como diz o Hospício Brasil, essa reprovação à Janja pelos evangélicos é, sim, um grande elogio….um quase atestado de idoneidade moral.

Em tempo 3: em menos de dois meses….podem até torcerem o nariz…mas é a realidade…

E sem contar a retomada do Minha Casa…que deixou o empresariado animado…

J R Braña B.