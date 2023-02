O carnaval da família 2023 vai começar!

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (16), a comissão organizadora do carnaval apresentou toda a programação para os cinco dias de festa na Arena da Floresta.

A festa começa nesta sexta-feira às 17h, com a apresentação do Dudu do Cavaco. Às 19h serão escolhidos a rainha do carnaval, rainha trans, rainha gay e rei momo. Na oportunidade, o prefeito Tião Bocalom entregará a chave da cidade ao rei momo. Desta forma, simbolicamente, é ele quem governa a cidade nos dias de folia.

O Carnaval da Família 2023 é uma parceria entre o Governo do estado e a Prefeitura de Rio Branco, com apoio institucional da Fundação Elias Mansour (FEM) e da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

A preparação do carnaval gerou 230 empregos diretos, outros 900 serão gerados durante a festa. A animação do evento ficará à cargo de 25 bandas, que se revezarão no palco principal.

Três grupos de cultura popular também animarão o evento, são eles: Marujada, Maracatu Pé Rachado e Jabuti Bumbá. Eles contam a história da festa momesca e da cultura regional, e se apresentam no espaço alternativo.

Um total de 200 empreendedores irão trabalhar com a comercialização de bebidas e alimentos. A expectativa é que sejam movimentados R$ 2,5 milhões durante as cinco noites de carnaval.

O estacionamento será administrado pelo Rotary. Pela primeira vez o carnaval será monitorado por câmeras de reconhecimento facial e contagem de pessoas. Tudo isso para garantir segurança e tranquilidade às famílias que forem se divertir na festa momesca.

A RBTrans disponibilizará linha especial de transporte coletivo para atender os cinco dias de folia. Os ônibus especiais sairão da Galeria Cunha, no centro da cidade entre 23h e 3h.

O prefeito Tião Bocalom comentou sobre a importância da parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado na realização deste evento.

“Essa parceria entre a prefeitura e Governo do Estado é fundamental, assim como já ocorreu na iluminação de Natal, quem ganha é a população. Eu tenho certeza de uma coisa: que nós nunca tivemos um carnaval tão bonito, tão organizado e tão seguro como esse que a gente vai ter agora”, garantiu.

(…)

PMRB