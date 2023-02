Professores da rede estadual acordaram neste sábado com uma surpresa em seus contra-cheques: a redução em média de R$ 389.

A revolta contra o governo e secretaria de educação toma corpo nos grupos dos professores na rede social.

Pior: não há explicação oficial para o desconto nos salários.

O desconto no salário dos professores acontece paralelo ao aumento do salário do governador, secretários e das Cecs, concedida aos comissionados, na maioria, indicados por aliados políticos de ocasião.

No Acre ‘a educação é prioridade’, diz sempre o governo de plantão….

Constata-se.

J R Braña B.