O prefeito Bocalom está na Alemanha…

Falei com ele nesta tarde sobre o transporte público em Rio Branco…

Disse a ele que a Alemanha pode inspirá-lo a mudar de verdade o transporte de pessoas na nossa capital, que deixa muito a desejar…o problema aqui é histórico…

O que me disse o prefeito, que comparto con vos, como dizem os argentinos:

-Braña, aqui temos um transporte público top…o melhor do mundo. Aqui quase não se vê carros nas ruas, tem muitos trens…transportando pessoas debaixo da terra. Só a prefeitura daqui tem 26 linhas de trens. Mais uma quantidade enorme do governo do Estado, numa cidade de apenas 650 mil habitantes…mas tem uma população flutuante grande, muitos visitantes…só ônibus são 250….(…) a mobilidade aqui é um modelo para todos nós. A prefeitura aqui nos mostrou tudo…Mas nós vamos melhorar muito em Rio Branco…Este ano vamos comprar 10 ônibus elétricos…e a licitação espero que saia até o final do ano…vamos pra cima…e vamos melhor muito aí em Rio Branco.

Grifo meu: a Alemanha é a elite do mundo…no transporte público nem se fala….Rio Branco nem faz ideia de como é ágil e eficiente os meios de transportes públicos desse país e de outros na Europa…um sonho que deve nos embalar rumo ao futuro…sou um um otimista realista…a capital do Acre um dia terá um transporte publico digno para as pessoas.

J R Braña B.