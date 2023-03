No G1

Grifo meu: é sempre assim…ministros, no caso do governo federal, e secretários, no caso de governos estaduais, gostam de anunciar medidos sem combinar com o presidente e o governador…Aqui no Acre isso é useiro e vezeiro nas administrações…quem acabou com isso por aqui durante quatro anos foi o ex-governador JV…Binho fez o mesmo…depois virou a casa-da-mãe-joana…cada secretário fazia (faz até hoje) o que dá na telha…depois avisa o governador.

O prefeito Bocalom também mantém o controle sobre os seus subordinados…GladsonC é mais despreocupado…

Lula cobra espírito de governo e está certo…

Ele é que foi eleito presidente.

J R Braña B.