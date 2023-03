O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta terça-feira, 13, de uma reunião com mais de 25 entidades sociais na cidade de Cruzeiro do Sul para debater melhorias e destinação de emendas para atendimentos aos acreanos do Juruá.

Participaram da reunião o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, Lauro Veiga, bispo Dom flávio, da Igreja Católica do Juruá, Beatriz Cameli, Carem Carvalho, coordenadora da Secretaria de Assistencial Social e Direitos Humanos, representantes do Lar dos Vicentinos, Pastoral da Criança, Casa Maria Madalena, ONG Tigres Negros, FAEB, CEBUDV, Educandário, Cáritas, FEM, ARKAL, CSMF, APAA, Casa Reviver, APAE, entre outras entidades.

O presidente Luiz Gonzaga disse que a reunião foi muito proveitosa e que já resultou na destinação de recursos para algumas das entidades, além da entrega de veículos para as associações.

“Saio otimista da reunião, pois o secretário e Assistência Social e Direitos Humanos já apresentou algumas soluções, com edital para destinação de recursos para essas entidades e também entrega de veículos para três instituições. Um dos trabalhos da Aleac é se aproximar da sociedade e vamos conversar também com o secretário de Saúde para solucionar o problema da falta de funcionários para essas entidades”, disse.

Gonzaga também falou que a Aleac vai destinar emendas para que essas instituições tenham assistência para executar os trabalhos de suma importância para os acreanos.

O secretário de Direitos Humanos afirmou que o Estado está à disposição para ajudar as entidades do Juruá.

“Vamos publicar edital, vamos trabalhar a prestação de contas para habilitar as entidades para receber recursos e também tratar com a Aleac pedidos para que parlamentares possam destinar emendas a essas instituições”, disse.

O bispo Dom Flávio afirmou que a reunião é importante para conseguir recursos e melhorias para as entidades que atendem milhares de acreanos no Juruá.

“Uma reunião coletiva com mais de 25 entidades é fundamental. Outra coisa é a possibilidade de articulação entre a sociedade civil, Aleac e Estado, as coisas vão acontecer se Deus quiser”, afirmou.

