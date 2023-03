Carta Educação – Milhares de estudantes foram às ruas do País na quarta-feira 15 em protesto contra o Novo Ensino Médio. A tônica das manifestações foi pela revogação da medida, herança da gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB), e que entrou em vigor em 2017.

Organizado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, os atos aconteceram em diversas cidades do País e mobilizaram cerca de 150 mil estudantes, segundo estimativa da UBES. Em São Paulo, cerca de 20 mil se manifestaram da Avenida Paulista até a Assembleia Legislativa de São Paulo.

(…)

Grifo meu: tava passando do tempo….ontem levantamos esse debate no Acre com este vídeo abaixo…assista, se não viu…

