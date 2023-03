Os juros da Selic em 13,75% devem ser mantidos nesta quarta pelo Banco Central independente…

Independente?

Sim.

Independente do governo eleito e dos interesses da sociedade (empresas, famílias, trabalhadores etc…)

Diz um dos jornais comerciais apoiador de juros altos:

-Até o fim do ano, a mediana do mercado aponta para uma redução de 1 ponto percentual nos juros. Ou seja, a expectativa é que o ano termine com uma taxa de 12,75%, aquém do do desejo de integrantes do governo Lula.

Se assim for, com juros baixando apenas 1 ponto – adeus investimentos, empregos, crescimento e desenvolvimento no Brasil em 2023…

Porque o BC independente do país e dependente do mercado existe extamente para isso…

Ajudar o mercado a retirar recursos do Estado e transferir para ele, o mercado…

Nessa ciranda sem fim.

Juros é economia parada…

Clichê tão antigo que ninguém presta atenção mais.

Mas sente as consequências no dia a dia.

J R Braña B.