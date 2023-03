Dep Edvaldo, que acompanhou a visita dos ministros Valdez e Marina a Rio Branco

-A presença do ministro Waldez Góes e da ministra Marina Silva neste momento tão delicado que vive a nossa população de Rio Branco é um gesto do presidente Lula com medidas concretas. Primeiro, a emergência, abraçar àqueles que mais estão precisando, depois vem os planos de reestruturação e de reconstrução. Portanto, estou aqui para apoiar essa união de esforços a favor da nossa população atingida pelas enchentes.

(…)

Em tempo: R$ 1,4 milhão do governo federal

Em tempo 2: abram o olho