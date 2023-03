Só Notícias – O corpo de Ranihery Fernandes Morais, de 32 anos, será transladado para Cacoal, em Rondônia. Ele morreu, ontem de manhã, no acidente com a moto Kawasaki Z300 verde, na MT-242 entre nos municípios de Sorriso e Nova Ubiratã. De acordo com a Funerária Plesnner, Ranihery trabalhava como psicólogo e era casado.

Conforme Só Notícias já informou, a equipe médica de Nova Ubiratã constatou a morte do condutor, que foi encontrado ao lado da motocicleta, ambos as margens rodovia. “É uma curva em uma baixada próximo a ponte. Ao que tudo indica não teria outro veículo envolvido. Não havia marca de frenagem “, informou, anteriormente, o sargento Lindomar David.

(…)