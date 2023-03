Jornal do Comércio, Recife – Foi liberado o edital do concurso público para preenchimento de vagas no Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil em 2023 (CP-CEM/2023). O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31).

São oferecidas 23 vagas para profissionais engenheiros de diferentes especialidades. O salário inicial é de mais de R$ 9 mil, ainda no Curso de Formação de Oficiais.

EDITAL MARINHA 2023: VAGAS

As vagas do concurso da Marinha 2023 são destinadas a profissionais das seguintes especialidades:

Engenharia Aeronáutica : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia Cartográfica : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia Civil : 2 vagas;

: 2 vagas; Engenharia de Produção : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia de Sistemas de Computação : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia de Telecomunicações : 2 vagas;

: 2 vagas; Engenharia Elétrica : 2 vagas;

: 2 vagas; Engenharia Eletrônica : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia Mecânica : 8 vagas (sendo 2 para candidatos negros);

: 8 vagas (sendo 2 para candidatos negros); Engenharia Mecânica de Aeronáutica : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia Mecatrônica : 1 vaga;

: 1 vaga; Engenharia Nuclear: 2 vagas.

CONCURSO PARA MARINHA 2023: inscrições

As inscrições para o concurso da Marinha 2023 serão abertas às 8h do dia 29 de maio de 2023 e seguirão até as 23h59 do dia 11 de junho de 2023, no horário de Brasília.

Os candidatos devem realizar a inscrição por meio da página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), clicando neste link.

(…)