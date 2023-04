O GLOBO / AFP – Edson Arantes do Nascimento, o “Pelé”, consagrado como lenda ao longo de sua carreira no futebol, protagoniza mais um marco histórico. Seu apelido se tornou, nesta quarta-feira, uma das mais de 167 mil palavras incluídas no dicionário Michaelis, um dos mais populares da Língua Portuguesa.

A palavra, que já era utilizada coloquialmente no Brasil como sinônimo de extraordinário, a partir de agora pode ser usada pelos mais de 265 milhões falantes do idioma. “Excepcional, incomparável, único” são os significados — agora oficiais — do adjetivo “Pelé”.

Exemplos de uso: “Ele é o pelé do basquete, ela é a pelé da dramaturgia brasileira, ele é o pelé da medicina”.

