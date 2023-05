FSP – O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Márcio de Lima Leite, afirmou nesta quinta (25) acreditar que, com as medidas anunciadas pelo governo Lula (PT) para a indústria, o preço do carro mais barato no mercado pode cair para abaixo de R$ 60 mil.

(…)

Grifo meu: 10, 11 mil Dólares…no máximo…ainda é caro devido ao baixo poder aquisitivo da maioria da população…

J R Braña B.

PS: ex-presidente Collor condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro…A Corte entendeu que Collor cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

PS 2: o que se sabe mesmo é que Collor nunca gostou foi de trabalhar…aliás, nunca trabalhou…