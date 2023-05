A imprensa divulga que a decisão do Ibama, comandado pelo ministério do meio ambiente, deixou o presidente Lula irritado com Marina por conta de decisão da sua pasta embargar ação de exploração de petróleo da Petrobras na Foz do Rio Amazonas.

Este blog já disse que Marina tem muita força no governo, mas nem tanto…ontem mesmo Marina sofreu na câmara dos deputados, que retirou órgãos da competência do ministério do Meio Ambiente, desidratando os poderes e influência da ministra.

Marina vai engolir?

Não se sabe.

O que se sabe é que Lula foi eleito pela maioria, mas não tem maioria no congresso….e isso por si só, é problema para o governo…e para o país.

Marina terá que entender e ser grande…compreender que o governo precisa seguir nesse fio da navalha…porque a maré não está pra peixe…

A sociedade escolheu um governo progressista e um parlamento atrasado, reacionário…e a conta não bate.

Não tem como bater…o conflito será a regra…

Por isso…toda paciência do mundo pelos próximos anos…pelo bem do Brasil.

J R Braña B.