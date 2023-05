First…

A Apex (Ag√™ncia Brasileira de Promo√ß√£o de Exporta√ß√Ķes e Investimentos), √≥rg√£o vinculada ao Minist√©rio das Rela√ß√Ķes Exteriores, foi criada no primeiro mandato do presidente Lula…

H√° alguns dias, o filho senador de Bolsonaro(eles n√£o t√™m nome pr√≥prio), com a ajuda de pol√≠ticos do Acre, entrou na justi√ßa para sacar Jorge Viana da presid√™ncia da Apex…

Dissemos aqui estranhar um pol√≠tico do Rio de Janeiro justificar para a sa√≠da de JV o fato de ele n√£o ser fluente em ingl√™s…

Vejam s√≥: o pai desse senador at√© hoje n√£o aprendeu falar portugu√™s e foi presidente da rep√ļblica….retirar JV da Apex, alegando que ele n√£o domina o idioma do Tio Sam – √© no m√≠nimo uma atitude pol√≠tica subalterna….de eternos colonizados….que n√£o valorizam o Brasil e nosso idioma…pelo contr√°rio…

Se para presidente de uma rep√ļblica soberana n√£o se exige falar ingl√™s, por que se exigiria para uma uma ag√™ncia de fomenta√ß√£o de neg√≥cios?

Hoje, em evento com empres√°rios do Acre e o presidente da Assembl√©ia, o acreano Jorge Viana, presidente da Apex, assinou um conv√™nio para ajudar a preparar as empresas locais a negociar com outros pa√≠ses…

Entende agora a import√Ęncia de um acreano numa ag√™ncia como essa?

Quantas vezes o ex-presidente da Apex, do desgoverno Bolsonaro, veio a Rio Branco fazer reuni√£o com os empres√°rios e o presidente da Aleac no sentido de viabilizar apoio √†s empresas locais negociarem com o mundo? Zero vezes…

Por isso, disse um dia desses aqui num shorts…que o Acre n√£o ganharia nada com a sa√≠da de JV da Apex….reveja…abaixo…:

J R Bra√Īa B.