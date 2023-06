by JLab – O Fluminense não conseguiu superar o rival Flamengo e se despediu da Copa do Brasil após uma derrota por 2 a 0. Fernando Diniz preferiu não apontar dedos para nenhum responsável pelos resultados negativos. Na entrevista coletiva, o técnico deixou claro que não está “no inferno” com o Fluminense, mesmo diante de uma sequência de cinco jogos sem vitória. O gol que poderia mudar o destino do confronto não veio. Vale ressaltar que, nos últimos cinco jogos, o Flu não conseguiu balançar as redes adversárias. O treinador, no entanto, não se abate e reitera confiança na qualidade do Fluminense. Apesar dos resultados recentes, Diniz mantém firme o propósito de construir uma equipe que encante os torcedores e traga resultados expressivos. O próximo jogo do Tricolor, é pelo campeonato brasileiro.

