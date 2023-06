O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na quinta-feira (1) da inauguração do Instituto Unimed Terapias, espaço especializado no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Rio Branco.

Gonzaga, que defende direitos e atendimento digno aos portadores de TEA no Acre, comemorou o fato do estado ter mais um espaço modernizado para atender os autistas.

“Muita alegria de participar desse momento, uma unidade com uma equipe com neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e educadores físicos que vai beneficiar centenas de famílias. Sabemos das dificuldades que os acreanos enfrentam para buscar diagnóstico e tratamento aos filhos autistas. Tenho certeza que atitudes como essa farão do nosso estado um local mais digno e preparado para atender as pessoas com TEA”, disse.

Segundo o diretor administrativo da Unimed Rio Branco, Dr. Marcus Yomura, crianças e adolescentes portadores de TEA são o público-alvo desse novo serviço que atenderá em média 350 pessoas por dia. Yomura conta ainda que a unidade será uma referência na Região Norte.

“O Instituto Unimed Terapias contará com a melhor equipe e a mais completa estrutura multidisciplinar para atender os pacientes com TEA. Adquirimos equipamentos de uma empresa especializada em integração sensorial, com instalação feita por profissionais habilitados vindos de São Paulo. O investimento tem um único objetivo: proporcionar o melhor atendimento aos nossos beneficiários”, explicou.

Ainda segundo a direção, a Unimed contratou mais de 40 profissionais para atuarem no novo serviço, que oferecerá diversas especialidades em um único espaço, como nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropediatria.

Além da integração dos atendimentos em um único local, o que facilita e agiliza o tratamento, a principal característica é a oferta de um projeto terapêutico individual e exclusivo, com a integração da equipe multidisciplinar, que poderá promover a evolução do paciente de forma conjunta.

Além do presidente da Aleac, participaram do evento os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, representando o Legislativo acreano.

