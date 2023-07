(…)

O presidente do conselho de estratégia de IA do governo, o professor Yutaka Matsuo, da Universidade de Tóquio, chamou as regras da UE de “um pouco rígidas demais”, dizendo que é “quase impossível” especificar material protegido por direitos autorais usado para aprendizado profundo.

“Com a UE, a questão é menos sobre como promover a inovação e mais sobre fazer com que empresas já grandes assumam a responsabilidade”, disse Matsuo, que também preside a Associação de Aprendizagem Profunda do Japão e é diretor independente no conselho do SoftBank Group de Masayoshi Son (9984.T).