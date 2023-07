ISTOÉ – A primeira das quatro superluas de 2023, nascerá na segunda-feira, 3, e atingirá o pico de iluminação abaixo do horizonte às 8h39 (horário do Brasil), de acordo com o The Old Farmer’s Almanac.

Uma superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu do satélite (sua maior aproximação da Terra), como explica a Nasa. Por isso mesmo, para quem gosta de observar a Lua, a noite de segunda-feira, 3 de julho, será o momento perfeito, já que é quando acontece a chamada Superlua dos Cervos.

(…)