IFAC – Na data em que o Instituto Federal do Acre comemorou 13 anos de atividades, 21 de junho, a instituição também começou a monitorar o consumo de energia elétrica no prédio da reitoria por meio de um sistema desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), o Portal de Gerenciamento Energético (PGEN). O Ifac é uma das primeiras instituições públicas a implementar o sistema no Brasil e o primeiro Instituto na região norte. Além da reitoria, já é possível acompanhar o consumo de energia elétrica em tempo real no Campus Rio Branco. (…)

