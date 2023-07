O IBGE lançou hoje (17) o Manual de Coleta de Nomes Geográficos, que detalha a metodologia desenvolvida e utilizada pelo órgão no processo de coleta dos nomes de lugares. O Manual, desenvolvido a partir da experiência dos técnicos do IBGE em campanhas de mapeamentos ocorridas em diferentes épocas e locais do território brasileiro, tem como objetivo fornecer uma metodologia consolidada e aprovada para os produtores de mapeamento, escolas, instituições públicas e privadas e para qualquer pesquisador que deseje desenvolver projetos em Toponímia. (…)

O Manual de Coleta de Nomes Geográficos visa atender às demandas de produtores de mapeamento, escolas, universidades e instituições públicas e privadas.

Nomes geográficos são nomes próprios utilizados para se referir a um lugar, uma feição ou áreas específicas como vilas, bairros, montanhas, cursos d’água, hospitais e lugares sagrados.

A publicação detalha cada etapa do processo de coleta de acordo com as recomendações do Grupo das Nações Unidas de Especialistas em Nomes Geográficos (UNGEGN).

É também um Manual voltado para o uso internacional, e seu lançamento é esperado por diversos países lusófonos, já que contribuirá com o trabalho realizado no âmbito da Divisão dos Países de Língua Portuguesa, do UNGEGN.

(…)