Aleac – Governador em exercício, o presidente da Assembléia Legislativa, Luiz Gonzaga defendeu a união entre os poderes durante solenidade de posse de 11 novos promotores de justiça do Acre. O evento aconteceu na tarde da última quarta-feira (26), no auditório de uma faculdade, em Rio Branco.

Acompanhado pelo deputado estadual Pedro Longo, presidente interino da ALEAC, Gonzaga disse que a união entre os poderes aproxima os entes públicos da sociedade e estreita as relações institucionais. Ele citou como exemplo o trabalho conjunto realizado pelo Ministério Público, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, durante a cheia que afetou milhares de pessoas no Acre, no início do ano.

-É muito importante a união entre as instituições. Eu vi isso na última enchente, quando todos se uniram para ajudar as pessoas afetadas. O Ministério Público fez um trabalho singular, participativo. Parabenizo o nosso procurador geral Danilo Lovisaro pelo fortalecimento dessa grande instituição – disse o governador.

O procurador geral de justiça, em sua fala ratificou a harmonia entre as instituições e fez um agradecimento especial ao governo, citando o nome do governador Gladson Cameli, a quem chamou de grande parceiro.

-Leve nosso abraço e nossa gratidão ao governador Gladson Cameli, um democrata, que tem prestigiado intensamente nossa instituição. Agradeço também a Assembleia Legislativa, que não mediu esforços para atender as necessidades do MP – finalizou.

A solenidade marcou a abertura da semana de comemoração dos 60 anos do MP/AC. Os promotores empossados irão reforçar o trabalho do MP nas Comarcas do interior.