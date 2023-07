A 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou, nesta quinta-feira (27), o ex-governador José Roberto Arruda a perda dos direitos políticos por 12 anos. A sentença por improbidade administrativa é um desdobramento da operação Caixa de Pandora (veja detalhes abaixo).

Em nota, a defesa do ex-governador disse que Arruda recebeu a notícia com “irresignação e descontentamento”. “A defesa informa que recorrerá e acredita na breve cassação ou reforma da sentença”, diz o texto. O g1 tenta contato com a defesa dos demais réus.

(…)

Fonte: G1