DPE – Após tratativas iniciadas pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), a diretoria executiva da Unimed Rio Branco apresentou o projeto de construção do Pronto Atendimento Pediátrico na manhã desta quinta-feira, 3. A reunião foi motivada pelo anúncio do descredenciamento da Unimed por parte da Urgil. Por ser o único hospital infantil da capital, a Defensoria interviu assim que foi informada da rescisão contratual.

A defensora pública Juliana Caobianco, que atua no Subnúcleo de Direitos Humanos 1, o defensor público Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania, e o defensor público Rodrigo Chaves, que atua no Subnúcleo do Consumidor, se reuniram na sede da DPE/AC, com representantes da Unimed Rio Branco, o diretor administrativo e financeiro da Unimed Rio Branco, Marcus Yomura, e o advogado Maurício Spada.

A Unimed Rio Branco apresentou em primeira mão o projeto com todos os detalhes da obra e pediu apoio da Defensoria na intermediação do diálogo com a Urgil para tentar prorrogar o contrato para o atendimento das crianças até a construção do hospital próprio da operadora.

Desde agosto de 2022, a Defensoria Pública já vem mantendo contato com a Unimed Rio Branco sobre a necessidade da construção de um espaço próprio para atendimento infantil. “A Defensoria fica muito feliz com essa reunião, porque demonstra que nosso pedido foi atendido e que a Unimed Rio Branco tem se mostrado sensível à necessidade de implementar melhorias para este público”, disse a defensora pública Juliana Caobianco.

Caso o acordo com a Urgil para a continuidade do atendimento não seja possível, a Unimed Rio Branco, a Unimed se comprometeu a buscar outros meios para garantir o atendimento às crianças.