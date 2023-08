Da Prefeitura de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado dos vereadores da capital – vai anunciar o prorrogamento do Concurso do Magistério nesta quarta-feira (23) no auditório da prefeitura às 8h.

Data: 23/08 (Quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório da Prefeitura de Rio Branco