84 % dos entrevistados considera a passagem pela universidade como a melhor forma de ingresso em uma carreira

Onlinecurrículo(geradora de currículos) – O mercado de trabalho está sempre em transformação, e faz parte do desafio dos profissionais buscar o aperfeiçoamento pessoal para a construção e consolidação de uma carreira. Durante muitos anos, a passagem pela universidade foi o meio mais indicado para se aproximar de uma profissão mas, hoje em dia, já existem novos caminhos e possibilidades. (…)

Amanda Augustine, especialista da Onlinecurriculo, acredita que, no Brasil, o ambiente das universidades ainda é muito consagrado, e que novas formas de construção de carreira serão mais consideradas com o passar do tempo. “Sabemos que no Brasil o acesso às universidades ainda é bastante limitado a uma pequena parcela da população, por isso é difícil desvincular a visão de que esse lugar, tão prestigiado, vai ser substituído”, analisa ela. (…)