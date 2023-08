DP – O mercado de companhias aéreas que operam no Brasil ganhará um novo integrante a partir do fim de setembro. Fundada no pós-pandemia, a Arajet promete vender passagens quase pela metade do preço médio das empresas tradicionais.

A companhia, que hoje atua em 15 países, foi fundada em setembro de 2022. A Arajet deve operar voos de São Paulo a Santo Domingo (República Dominicana) três vezes por semana.

(…)

Grifo meu: poderia passar pelo Acre…que fica um pouco fora de rota…mas nada que uma guinada à esquerda não dê para fazer…

