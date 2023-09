Aleac – Em homenagem aos 100 anos do Rotary Clube no Brasil, a Assembleia Legislativa do Acre homenageou os rotarianos em uma sessão solene. No Acre, a associação tem quatro casas da amizade.

A instituição desenvolve, em todo o estado, relevante serviço à sociedade acreana na área de saúde, educação e meio ambiente, com foco na sustentabilidade. No Acre são mais de 100 associados. (…)

A secretária de Assistências Social do município Suellen Araújo, representou o prefeito Tião Bocalom na solenidade. Na ocasião, ela falou da mão amiga que é o Rotary Clube nos serviços de assistência social do município.

“A assistência social tem que ser feita a várias mãos fortes e firmes, que conheça a política, interaja, que de fato essa assistência chegue às pessoas que precisam. Nós temos uma gestão que quer dar dignidade, respeito à essas pessoas. É mais uma parceira que está sempre conosco nas enxurradas, nas alagações, nas nossas casas de passagem, nossos abrigos, nas nossas casas de acolhimento. De fato é uma entidade que é parceira e que faz o trabalho acontecer e que os fortalece enquanto gestão.”

(…)