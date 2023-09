PMRB – A Prefeitura de Rio Branco recebeu, nesta quarta-feira (6), alguns representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC) para tratar da assinatura do termo de cooperação para o Projeto 1.001 Dignidades. Após esse ato, o conselho está oficialmente integrado como um dos parceiros para o projeto pioneiro, que vem para beneficiar muitas famílias com habitações sustentáveis.

O prefeito agradeceu pela parceria do Conselho e destacou a importância do CAU/AC fazer parte dessa frente de obras que está prevista para ser realizada no dia 12 de maio de 2024, data em que também é comemorado o Dia das Mães.

“Quando a gente tem agora a adesão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para nos ajudar a desenvolver o projeto e realizar esse grande sonho, para nós é muito importante porque se trata de um grupo seleto que conhece a área. Estou muito feliz de podermos firmar esse termo de parceria que é importante para o nosso projeto e, se Deus quiser, ele vai dar certo e se espalhar pelo Brasil e talvez também pelo mundo.”

