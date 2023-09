O mínimo que a sociedade deve ficar sabendo é a agenda diária do governador GladsonC…ou de qualquer um que se se eleja a esse cargo…

Quem GladsonC recebe no gabinete…?

A que horas?

Os assuntos???

As suas viagens?…e as agendas com horários….?

GladsonC, o governador – é o mais importante servidor temporário/provisório do Estado (ou deveria ser)…e deve ser completamente transparente com o seu dia a dia…

Vamos ver se agora a agenda será atualizada… (abaixo, a última vez que a agenda de sua excelência foi tornada pública…em junho)…

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…