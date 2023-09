Texto de Nayara Lessa e Janine Brasil

A cidade de Nova York sedia a 15ª edição da Semana do Clima 2023 (Climate Week), realizada de 17 a 24 de setembro. Este ano o slogan é: We Can, We Will – Nós podemos, nós faremos. O governador do Acre, Gladson Cameli, participa do evento.

Sobre o evento

Organizado pela organização internacional sem fins lucrativos, Climate Group, em parceria com as Nações Unidas, e a cidade de Nova York, a Semana oportuniza a união com foco em acelerar ações que mostrem resultados que reduzam as mudanças climáticas.

Acre e The ClimateGroup

Em 2022, em evento paralelo à COP 26, o Acre assinou um novo Memorando de Entendimento (MoU) com o ClimateGroup. O Estado foi o primeiro da Amazônia Legal a se tornar membro do Under 2.