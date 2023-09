Aleac – Acompanhado pelo colega de parlamento Gilberto Lira, o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Junior visitou na tarde deste sábado(23), as obras da ponte do II distrito, em Sena Madureira.

Orçada em R$ 36 milhões, e com uma extensão de 232 metros, a ponte vai ligar o tradicional bairro do II distrito ao centro da cidade, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade.

Responsável pela obra, o engenheiro Daniel Diede explicou aos parlamentares que a construção está com 80% do projeto concluído , e tem previsão para ser concluída até novembro. 110 operários trabalham para cumprir o cronograma e garantir que a obra seja entregue dentro do prazo previsto.

“ Depois que essa ponte for entregue, Sena Madureira vai vivenciar uma nova história. O governo está cumprindo outra promessa, igual tantas que vem cumprindo. Nós na ALEAC, vamos continuar dando o suporte necessário nos projetos de grande alcance social”, garantiu Nicolau.

Anfitrião, Gilberto Lira agradeceu a visita do primeiro secretário e ratificou o apoio na Casa de Lei as ações do governo.

