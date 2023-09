A Prefeitura de Rio Branco vai lançar, nesta quarta-feira (27), às 9h, no auditório da sede no centro, o portal de cadastramento do Auxílio Recomeço do Empreendedor que representa um compromisso da gestão municipal em apoiar os empreendedores atingidos pela cheia de 2023.

Data: 27/09 – Quarta-feira

Horário: 9h

Local: Auditório da Prefeitura de Rio Branco.