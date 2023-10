A entidade IBFC liberou a tão aguardada relação de aprovados do concurso do IBGE. Esta seleção, que visou preencher 7.548 postos nas funções de Supervisor de Coleta e Agente de Pesquisas e Mapeamento, teve a participação expressiva de mais de 181 mil candidatos.

Função: Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: Supervisor de Coleta e Qualidade

Próximos Passos Após a Liberação dos Resultados

Uma vez publicada a lista, os aspirantes aprovados deverão ficar atentos à oficialização do processo e à subsequente chamada por parte do IBGE. O anúncio do resultado definitivo está previsto para hoje, 23 de outubro. Para mais nuances do cronograma, acesse aqui.

Resumo das Oportunidades:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: Postos Disponíveis: 6.742 Concorrentes: 116.344 Remuneração: R$ 1.387,50

Supervisor de Coleta: Postos Disponíveis: 806 Concorrentes: 65.266 Remuneração: R$ 3.100,



Lembramos que as avaliações ocorreram em 17 de setembro. Para mais esclarecimentos, acesse a página oficial do concurso ou consulte o edital 03/2023.