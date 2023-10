O Acre é o único estado do Brasil com o mesmo percentual de homens e mulheres. Isto é o que aponta a nova rodada de divulgação do Censo Demográfico 2022, divulgada nesta sexta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, o Censo Demográfico 2022 mostrou que no Acre há 415.332 homens (50%) e 414.686 mulheres (50%).

A população do AC é de 830.018 pessoas. (…) Com informações do G1

