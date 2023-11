Tricolores Campeões da América,

Nesse momento especial de nossa história, precisamos de um grande evento, do tamanho da nossa conquista, que permita a merecida celebração entre nossos atletas e a torcida.

Entendendo a necessidade de planejamento prévio, solicitado pelos órgãos de segurança pública, faremos o encontro com a taça e com os nossos heróis no próximo domingo. Lotaremos o Centro do Rio de Janeiro no dia 12 de novembro, às 9h, com direito a trio elétrico carregando nossos guerreiros, taça, shows e comemoração.

No dia 22 de novembro, a taça estará no Maracanã, no jogo contra o São Paulo, também com muita festa de nossa arquibancada, volta olímpica e shows antes do jogo. Durante a semana daremos mais informações sobre a organização.