No último domingo (5), cerca de 2,8 milhões de estudantes brasileiros enfrentaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. No entanto, os gabaritos oficiais das provas objetivas serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 24 de novembro.

O Enem, um dos maiores processos seletivos do país, seguirá com a segunda etapa amanhã, dia 12, quando os candidatos encaram as provas de ciências da natureza e matemática.

As notas obtidas nas provas do Enem têm um peso significativo, sendo utilizadas para ingresso no ensino superior público via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer a bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para acessar financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, tais notas possibilitam oportunidades de estudo no exterior.

A aguardada correção das provas inicia-se após a coleta dos malotes pelo consórcio aplicador do Enem. As respostas são digitalizadas e processadas por um sistema monitorado por câmeras de segurança, assegurando a integridade do processo.

No entanto, a curiosidade dos candidatos esbarra na complexidade do método de correção adotado, conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI). Diferentemente de uma avaliação convencional, a pontuação no Enem não depende apenas do número de questões corretas, mas da coerência das respostas em relação ao conjunto das questões, aplicando um modelo anti-chute. Este sistema demanda dos estudantes uma estratégia que priorize a certeza nas questões fáceis e médias, para garantir a coerência nas respostas.

No caso da prova de redação, o método de correção é distinto. Cada redação é analisada por dois corretores, e caso haja discrepância significativa na pontuação, o texto passa por um terceiro corretor. A definição final da nota é realizada por uma banca de professores especializados.

Somente em janeiro de 2024 serão divulgadas as notas individuais. Até lá, os candidatos deverão aguardar ansiosos pela definição de seu desempenho, que abrirá portas para futuros acadêmicos e profissionais.

