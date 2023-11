O Acre, outrora à margem dos holofotes econômicos, emerge, superando as expectativas e registrando um desempenho melhor em 2021. O estado, impulsionado por uma variedade de setores, apresenta resultados acima da média nacional, solidificando seu papel como uma força econômica a ser trabalhada.

Agropecuária e o cultivo de soja desempenham um papel crucial, contribuíram significativamente para um resultado positivo.

Não se limitando ao setor agrícola, o Acre mostra sua resiliência e versatilidade ao ver um crescimento nas atividades de construção, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas.

Subindo uma posição para a 25ª, não passará despercebido aqui no blog oestadoacre, pois este não é apenas um capítulo, mas um conto de crescimento. Em 2021, o Produto Interno Bruto – PIB do Estado do Acre, foi de R$ 21,3 bilhões e apresentou crescimento de 6,7%

Saiba mais:

ICL Notícias… Despertador… 📹 – OEstadoAcre.com

Nota de pesar – OEstadoAcre.com

46% das casas no Brasil têm problemas de saneamento (no Acre, então…) – OEstadoAcre.com